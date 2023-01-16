İBB'de yeni skandal! Bakan Soylu: Bu ahlaksız teklif doğru mu?

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16 Ocak 2023 Pazartesi 07:58:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 07:58:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o haberi paylaştı: ''Bu ahlaksız teklif doğru mu?''

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydınlık gazetesinin 'İmamoğlu'nu terleten Ulusal Kanal muhabirini satın almak istediler' başlıklı manşetini paylaşarak 'Bu ahlaksız teklif doğru mu?' diye sordu.

Ulusal Kanal muhabiri Ülkühan Doğanbey'e ODATV'nin yaptığı teklif gündem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydınlık'ın manşetini alıntıladı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya organının ucuz satın alma denemesini eleştirdi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu ahlaksız teklif doğru mu?

İBB kaynaklarıyla televizyon/gazeteler, int. siteleri, gazeteciler, köşeyazıları/manşetler satın alanlar herkesi satın alabileceklerini düşünüyorlar

Bedeli ne olursa olsun sizinle sonuna kadar mücadele edecek, bu Millete gerçek yüzünüzü göstereceğiz

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bu ahlaksız teklif doğru mu?<br><br>İBB kaynaklarıyla televizyon/gazeteler, int. siteleri, gazeteciler, köşeyazıları/manşetler satın alanlar herkesi satın alabileceklerini düşünüyorlar<br><br>Bedeli ne olursa olsun sizinle sonuna kadar mücadele edecek, bu Millete gerçek yüzünüzü göstereceğiz https://t.co/dXIoxp4QfT</p>&mdash; Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 15, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : ODATV Ülkühan Doğanbey Ulusal Kanal muhabiri İBB
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