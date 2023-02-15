İçişleri Bakanı Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık!

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15 Şubat 2023 Çarşamba 10:44:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 10:44:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklama yapıyor. Bakan Soylu, 'Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi. Delil toplanmadan enkaz kaldırılmıyor. Güvenlik gücünü üçe katladık.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, "Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı" açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor. Hasar tespitine hızlı bir şekilde devam edeceğiz.

Güvenlik gücü sayısı 3'e katlandı.

ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ

Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.

SALGIN HASTALIK

Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir hastalık söz konusu değil. Kahramanmaraş özelinde söylüyorum. Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon bir bağırsak enfeksiyonu gibi yayılım söz konusu değil.

700 BİN ÇADIR DAHA SEVK EDİLECEK

Vatandaşlarımıza bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. Çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. 700 bin daha sevk edilecek. Bu çadırlar kuruldu kurulmaya devam edecek. Bu bir yıllık bir süreç.

Vatandaşlarımıza çağrımız bu on günde gösterdiğiniz yüce gönüllülük duygusunu bir yıl daha sürdürmeniz.

Gerek endişesinden dolayı "Acaba buraya yeni bir şehir kurulur mu?" endişesinde olanlar, gerekse bu endişeyi istismar etmeye çalışanlara yönelik şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şehirlerdeki hayat devam edecektir.

Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı.

335 bin 956 ailenin hesaplarına onar bin lira gönderildi.

YAĞMA İDDİALARI

Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de bir yağma yok. Bu dedikoduları toplumun tamamında bir endişeye sevk etmek maksadıyla ortaya koymaya çalışıyorlar.

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