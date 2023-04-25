25 Nisan 2023 Salı 07:50:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 07:50:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yönelik açıklama yapıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yönelik açıklama yapıyor
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