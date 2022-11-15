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15 Kasım 2022 Salı 08:55:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 08:55:00

Alçaklığın adresi Kobani! "istihbarat ve bomba eylemcisi" olarak eğitim aldı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının zanlısı, işbirlikçileriyle birlikte kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının faili için "PKK/YPG kontrolündeki Kobani'de, örgütten ‘istihbarat ve bomba eylemcisi' olarak eğitim aldı." diyerek net konuştu.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen vahşi terör saldırısının zanlısı kısa sürede, işbirlikçileriyle birlikte yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, teröristin YPG tarafından eğitilerek Türkiye'de saldırıya gönderildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın sözde bir alt birimi ve Suriye'de ABD'nin desteklediği PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından yönetilen SDG, bu terör saldırısını kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

Bütün açıklamalar ışığında ayrıntıları Bakan Süleyman Soylu'ya tekrar sordum.

Soylu çok net konuştu:

"Saldırının faili Halepli, Arap asıllı, ancak orta düzeyde Kürtçe de konuşabiliyor. PKK/YPG kontrolündeki Kobani'de, örgütten 'istihbarat ve bomba eylemcisi' olarak eğitim aldı."

"4 ay önce Afrin üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdi. Esenler'de bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sıradan bir iş arama, bulma süreci değildi. Afrin'den gelen bir referans telefonuyla işe alındı."

"Sorgusunda, Kobani'deki örgüt yöneticilerinden gelen talimat üzerine harekete geçtiğini itiraf etti. Kendisiyle bağlantılı isimleri de anlattı."

"Sorgusu halen devam ediyor. İlk aşamada Türkiye'deki bağlantıları belirlendi; ikinci aşamada Suriye bağlantıları belirleniyor."

Bakan'ın elindeki veriler net.

Örgütün yalanlamalarının ne anlama geldiğini ise geçmiş terör saldırılarından değerlendirebiliriz. PKK, sivillere yönelik birçok saldırı gerçekleştirmiş, ancak bunları 'bağımsız hareket ettiler' diyerek TAK gibi alt örgütlerinin üzerine bırakmıştı.

Etiketler : İstanbul İstiklal Caddesi PKK Afrin üzeri Afrin
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