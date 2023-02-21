VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı
Zelenskiy: Putin'in konuşmasını Herson'a saldırılar sürdüğü için dinlemedim
Trump: Başkanlığa aday olan herkes zihinsel yeterlilik testinden geçmeli
Depremzede kadın, yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı
AFAD: 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti
Gezici kütüphane depremzede çocuklara moral oldu
Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi
Kızı ve torunu için yoğun bakım ve enkaz arasında mekik dokuyor
ABD Başkanı Biden: Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak
BM, Rusya'ya Yeni START anlaşmasına dönme çağrısı yaptı
İtalya Başbakanı Meloni: Ukrayna'ya desteğimiz sürecek
IMF Başkanı: Ukrayna ekonomisinde bu yıl kademeli toparlanma bekleniyor
Bosna Hersek halkı Türkiye'nin gönderdiği yardım kolilerini doldurup depremzedelere yolladı
Almanya Dışişleri Bakanı: Deprem felaketinin boyutu kelimelerle ifade edilemez
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Ukrayna'da başlattığı
Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı
Kazakistan'daki Azerbaycan diasporası, Türkiye'ye 100 Kazak çadır evi gönderecek
Kremlin: Amacımız nükleer denkliği sürdürmek
Farklı ülkelerden gelen yardımlar Diyarbakır'daki depremzedelere ulaştırılıyor
ABD Başkanı Biden: Kiev gururlu ve dimdik duruyor
NASA, İsrail'in ilk teleskobunu 2026'da uzaya fırlatacak
Bahreyn 55 ton yardım malzemesi taşıyan uçağını Türkiye'ye gönderdi
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 3 tutuklama
Hatay Dörtyol'da depremzedeler için çadır kent kurulacak
21 Şubat 2023 Salı 23:47:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 23:47:00

Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu; "Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı" dedi.

İşte Bakan Soylu'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.

Depremin meydana getirdiği yıkımların ardından arama ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Binalardaki hasar tespit çalışmalarındaki sonuçlar nihai sonuçlar değildir, itiraza açıktır.

Acil yıkılacak binalar ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara girmek kesinlikle yasaktır. Artçı depremler bize göstermektedir ki risk devam etmektedir. Eşya almak için kısa süreli olsa bile girişler tamamen yasaklandı.

Taşımacılıkta fahiş fiyatlar gördük. Bir kere bunun hesabını devlet sorar da Allah'ta sorar. Bu sıkıntının üzerinden bir istismar yapmaya çalışmak bir kötülüktür. Bu konuda bütün Valilerimizin OHAL'in ortaya koyduğu çerçeve içerisinde gereği yerine getirilecektir. İlgili STK'ların, esnaf odalarının, meslek odalarının bu çağrıyı yapmalarını istiyoruz. Bu ahlaki bir mesele, işini iyi yapanlara da bir haksızlıktır.

Bir başka konu da kira meselesidir. Birden kiraların ciddi şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Özellikle kira fiyatı artırmak konumunda olanlara bunu hatırlatıyoruz. Ayıptır, günahtır, bu paranın hayrını görmezsiniz.

Dördüncüsü konteyner kentlerle ilgili şartlardır. Konteyner şehirlerde kimler kalır ve nasıl olur?

Evleri yıkılanlar, ağır hasarlı ev sahipleri ve oturabileceği başka bir evi olmayanlar konteyner kentte hak sahibidirler.

Buradan taşınma parası alınır ancak kira desteği alınamazdı. Ancak ilk kez kiracılara kira desteği veriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : soylu hatay deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX