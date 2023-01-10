Bakan Soylu, Murat Çiçek ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu olacak

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10 Ocak 2023 Salı 10:12:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 10:12:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu olacak

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Türkiye ateş çemberi içindeki bir barış ve istikrar adası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ustalık döneminde, Güçlü Türkiye'yi inşa ediyor. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Ama nasıl?

Yüz Yüze'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, uzman konuklarına, kritik sorular yöneltiyor. Gündem olacak cevaplar alıyor. Yüz Yüze güçlü Türkiye mücadelesini anlatıyor.

Türkiye, terörün kökünü kurutmak için çok katmanlı bir mücadele veriyor.

Bir yandan kırsaldaki operasyonlar diğer yandan şehirlerde yürütülen soruşturmalar...

Teröre verilen finans ve insan kaynaklarının kesilmesi kritik önemde.

Peki terörün maliyeti ne? Kadına yönelik şiddette ne kadar mesafe alındı?

Polislerin çalışma ve özlük hakları için hangi müjdeler yolda?

Murat Çiçek soracak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevaplayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri Murat Çiçek ile Yüz Yüze'de anlatıyor.

Murat Çiçek ile Yüz Yüze yarın akşam saat 21.00'de 24 TV'de.

Etiketler : yüz yüze 24 tv murat çiçek süleyman soylu
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