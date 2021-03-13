13 Mart 2021 Cumartesi 11:49:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 11:49:00
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.