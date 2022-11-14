VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
Rus ve Amerikalı istihbarat başkanları Ankara'da buluştu
Şi'den Biden'a, "Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir" mesajı
360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'in acı günü
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anıldı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Ukrayna: Herson'da durum kontrol altında
Kremlin'den Ankara'daki görüşme hakkında açıklama
Eskişehir'de provokatif paylaşıma 2 gözaltı
Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebi üst mahkemece reddedildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızının cenaze namazı kılındı
Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz
Bakan Yanık: Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir
Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Topladığı ekmek artıklarıyla hayvanları besleyen temizlik işçisi israfı önlemeye çalışıyor
Diyabetli çocuklar okullardaki programla hastalığı daha kolay yönetebiliyor
Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye teslim edildi
Biden-Şi görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'e gidecek
Polonya'dan Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı
Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarıyla ara tatilde de turist çekiyor
"Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız"
14 Kasım 2022 Pazartesi 07:14:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 07:14:00

Bakan Soylu açıkladı: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu. 81 yaralı vatandaştan 50'sinin hastaneden taburcu edildiğini, 5 yaralının halen yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirten Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini açıkladı. Vali Yerlikaya, tedavileri devam eden yaralıların 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu. 81 yaralı vatandaştan 50'sinin hastaneden taburcu edildiğini, 5 yaralının halen yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyleyen Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesindeki patlamada; Arzu ÖZSOY ve kızı Yağmur UÇAR , Yusuf MEYDAN ve kızı Ecrin MEYDAN, Adem TOPKARA ve eşi Mukaddes Elif TOPKARA adlı vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 31 yaralı vatandaşın tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Etiketler : İstiklal Caddesi Vali Yerlikaya ÇAR Yusuf MEYDAN
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Özge'nin sevdiceği

Özge'nin sevdiceği
Arda'dan hazırım imajı

Arda'dan hazırım imajı
Hayranına kaba davrandı

Hayranına kaba davrandı
Altıncı ay pozu

Altıncı ay pozu
İyi bir aşçı değil iyi bir şefim

İyi bir aşçı değil iyi bir şefim
Dizi setlerinden tarlaya transfer

Dizi setlerinden tarlaya transfer
Uyumlu çift

Uyumlu çift
'Oyunculuk hayali kurardım'

'Oyunculuk hayali kurardım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX