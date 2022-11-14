İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu. 81 yaralı vatandaştan 50'sinin hastaneden taburcu edildiğini, 5 yaralının halen yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyleyen Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesindeki patlamada; Arzu ÖZSOY ve kızı Yağmur UÇAR , Yusuf MEYDAN ve kızı Ecrin MEYDAN, Adem TOPKARA ve eşi Mukaddes Elif TOPKARA adlı vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 31 yaralı vatandaşın tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."