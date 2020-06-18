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18 Haziran 2020 Perşembe 00:48:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 00:48:00

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maske kullanımına dikkati çekmek amacıyla maskeli fotoğrafını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maske kullanımına dikkati çekmek amacıyla maskeli fotoğrafını paylaştı.

Soylu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Korona mı maske mi? Tercihim elbette maske." paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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