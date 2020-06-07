İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da gerçekleşen İdlib İnsani Yardım Toplantısı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan, biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun." ifadesini kullandı.

