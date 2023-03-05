İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor-Amedspor maçında stada sokulan pankartlarla ilgili sorumlu kamu görevlilerinin açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.
Bursa'daki futbol müsabakasında,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023
futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.
Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.
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- Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama