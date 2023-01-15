İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA), Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini belirterek, "Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İHA'lar, Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar ya ajandır ya haindir ya embesildir. Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler."
İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 15, 2023
Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir.
Saldıranlar,
Ya ajandır,
Ya haindir,
Ya embesildir...
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