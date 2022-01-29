VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti
Türkiye, KKTC'de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek
Ardahan'da yolda kalan ambulans ile 17 araç kurtarıldı
Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı ile görüştü
Türkiye'de 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
ABD kara teslim: 10 eyalette acil durum ilan edildi
Bakan Koca: Hastalık eski günlerindeki gücünde değil
MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı
Başkan Erdoğan: Derdimiz millet gayemiz hizmet
"Faizi indiriyoruz bilin ki enflasyon da inecek"
Ekran görüntüsü alırken dikkat!
Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit sürprizi
Gaziler'in kick boks şovu
Leylekler bu yıl erkenci
Muhtardan kızak hizmeti
Polisten can dosta sevgi dolu ikram
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
'Kalp Yarası' hüsranı
'Yaratılan' kamera karşısında
Aşıklar için söyleyecekler
Yıllar sonra gelen itiraf
Ünlü oyuncudan ilginç itiraf
29 Ocak 2022 Cumartesi 23:26:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 23:27:00

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Giresun'da düzenlenen çeşitli programların ardından Trabzon'a gelen Bakan Soylu, Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafa "hayırlı işler" dileyen Soylu, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Soylu, ayrıca bölgedeki altyapı çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Etiketler : Bakan Soylu başkan erdoğan Trabzon
Köy köy geziyoruz

Köy köy geziyoruz
Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü

Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü
Tiyatroyla sessizliğini bozdu

Tiyatroyla sessizliğini bozdu
Hem sundu hem ödül aldı

Hem sundu hem ödül aldı
Birbirimizden habersiz boşanmışız

Birbirimizden habersiz boşanmışız
Harçlığı elinde gezdi

Harçlığı elinde gezdi
Üzüntüsünü paylaştı

Üzüntüsünü paylaştı
Saatlerce mahsur kaldı

Saatlerce mahsur kaldı
Hayranının gözünden karakalem Seçil

Hayranının gözünden karakalem Seçil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER