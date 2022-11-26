Bakan Soylu: Toplamda 74 belediyede 88 soruşturma yürütüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları....

Bugün terör örgütlerinin etkisinin kaybolmaya başlamasının sebebi, vatandaşlarımızın da katkısıyla tüm alanlarda verdiğimiz 360 derecelik mücadeledir

Belediyeler terörle mücadelede hassasiyetle takip ettiğimiz alanlardır

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili böyle bir denetim sorumluluğu öteden beri süregelmektedir.

Sadece bir siyasi partiye mensup değil birçok siyasi partiye yönelik bir terör soruşturması kapsamlı bir şekilde aşıldı.

2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı

Muhalefet partili belediyeler üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddialar mesnetsizdir. 74 belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü



Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, bir siyasi partiye baskı söz konusu değil. Burası devlet

Ayrıntılar geliyor...