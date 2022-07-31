İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaylarla ilgili açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun."