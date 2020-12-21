İçişleri Bakanı Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışı anları aktaran ve yaşadığı dehşeti anlatan bir kişiye yer verdi.
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.
Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?
Dear @YlvaJohansson— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) December 21, 2020
Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.
Won’t Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL
Sayın @YlvaJohansson— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) December 21, 2020
Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.@Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?@EU_Commissionhttps://t.co/at0dCgBSok pic.twitter.com/YcolzFNEhK
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