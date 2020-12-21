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21 Aralık 2020 Pazartesi 22:45:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 22:45:00

İçişleri Bakanı Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışı anları aktaran ve yaşadığı dehşeti anlatan bir kişiye yer verdi.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Ylva Johansson Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor.

Frontex ’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?

Etiketler : bakanlık süleyman soylu maske temizlik Yunanistan
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