Bakan Soylu: Suriye açıklarında, müdahale edilen gemide, 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
Kaynak: AA
Bakan Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" dedi.
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) May 17, 2021
Müdahale edilen gemide;
1️⃣.5️⃣ TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!
Allah nazardan korusun �� pic.twitter.com/CZv87tIEHe
- Bakan Soylu: Uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı
- Thodex soruşturmasında 3 firarinin kimliği tespit edildi
- Rusya'ya kritik ziyaret: Gündem aşı tedariği ve turizm
- Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mesajı
- CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye destek: Neden bakanlık yapmasın?
- "İslam halklarının örgütlü mücadelesi çok önemli"