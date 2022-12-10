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10 Aralık 2022 Cumartesi 16:51:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 16:51:00

İçişleri Bakanı Soylu: Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürt düşmanının "10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP" olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde sataşmadan söz aldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP'li belediyelere atanan kayyumların, "Kürt düşmanlığı ve halk iradesinin gasbı" olduğunu öne sürmesi üzerine ayağa kalkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beştaş'a, "Kürt düşmanı sizsiniz. Hepiniz Kürt düşmanısınız, siz insanlık düşmanısınız. PKK'nın çocukları." karşılığını verdi.

Soylu, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, tanınmamak için peruk ve gözlük taktığına atıf yaparak, "Peruksuz gelmişsiniz bugün, peruklarınızı takın. PKK'nın çocuklarısınız." ifadesini kullandı.

Tartışma sırasında HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un ayağa kalkması üzerine Soylu, "Otur aşağıya, terörist bozuntusu." diye bağırdı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime ara verdi.

Aradan sonra söz alan İçişleri Bakanı Soylu, kendisini Kürt düşmanlığıyla suçlayan HDP'li Beştaş'ın, "ne dediğini bilmediğini; konuşmasının terör örgütü PKK tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket ettiğini" söyledi.

"Daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık." diyen Soylu, "Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir." ifadesini kullandı.

Soylu, Beştaş'a, "Hiç masum gibi bakma. Kimin kaçırdığını, kimin dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela okuduğunu ve nefret ettiğini herkes biliyor." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında "barış talebiyle beyaz tülbentini yere attığını" hatırlatan Soylu, "Burada tülbent atan Remziye Tosun, PKK'nın kadro elemanıdır; devletin bütün kayıtlarında da böyledir." diye konuştu.

Son 5 yılda 1230'un üzerinde PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Soylu, "Geldiler ve 'Bizi HDP dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu kürt pkk hdp
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