VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Suriye'nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir"
Özel okul fiyatlarıyla ilgili konuştu: Velilerin beklentisini merkeze alacağız
Sneakerslife gençlere festivalle teşekkür edecek
Hac kayıtları yarın başlıyor
Türk lirasıyla ihracat 2022'de 129 milyar lirayı aştı
Bakan Soylu: 2022 yılında 1220 terörist etkisiz hale getirildi
Askeri araç TIR'a çarptı! Şehit ve yaralılar var
'Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'na dair detaylar belli oldu! Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kada...
“Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detaylar bugün açıklanıyor
Rusya: Ukrayna'nın ABD yapımı HIMARS ile saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89 oldu
Dizi aşkı gerçek oldu
Benden 1 tane daha yok
Güzellik sırrını açıkladı
25 yıl sonra ‘Mezarcı'
Eğlence başlıyor
Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü
ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek
Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
"'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı"
Kalem kalem hesaplandı... Kim, ne kadar alacak?
Seçim için öne çıkan tarih belli oldu
6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi!
04 Ocak 2023 Çarşamba 07:58:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 07:58:00

İçişleri Bakanı Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 101 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 101 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile Batman Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, sabah 05.30 itibarıyla Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonları"nın 32'ncisinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Hava destekli operasyonun 1105 personelin katılımıyla düzenlendiğini belirten Soylu, "1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular." diye konuştu.

Etiketler : süleyman soylu kökünü kurutma operasyonu uyuşturucu
Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar
Yan yana gelmek istemediler

Yan yana gelmek istemediler
Defne olarak dönüyor

Defne olarak dönüyor
Hülya'yla tekrar evlenmem

Hülya'yla tekrar evlenmem
‘Çocuk' gibiler

‘Çocuk' gibiler
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
Mardin'de aşkın ilk karesi

Mardin'de aşkın ilk karesi
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
Telefonun başında bekledi

Telefonun başında bekledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX