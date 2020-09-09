Bakan Soylu bizzat duyurdu! Listeye iki çizik daha

İçişleri Bakanı Soylu: Kırmızı ve gri listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'deki operasyonda kırmızı ve gri listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda *2*terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.
Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. "
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