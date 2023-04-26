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26 Nisan 2023 Çarşamba 14:08:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 14:08:00

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da kadın STK başkanlarıyla bir araya geldi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kaymakam ve vali yardımcısı olmak üzere, 15 Temmuz'a kadar, bakanlığın toplam tarihi boyunca en yüksek kadın kaymakam sayısı 32 idi. Yaklaşık 6,5 yılda bu sayı 135 oldu." dedi.

Beyoğlu'nda Haliç Kongre Merkezi'nde kadın sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarının katıldığı kahvaltıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan kadın sayısına ilişkin bazı bilgiler paylaştı.

Bakan Soylu, "Bizim kaymakam ve vali yardımcısı olmak üzere, 15 Temmuz'a kadar, bakanlığın toplam tarihi boyunca en yüksek kadın kaymakam sayısı 32 idi. Yaklaşık 6,5 yılda bu sayı 135 oldu. Üç kadın valimiz var. Bunlar Bartın, Nevşehir ve Afyon'da. Yine emniyette 15 bin 38'miş. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı sonrası bunu biz 25 bin 791'e çıkarmışız. Oran olarak yüzde 5,7'den yüzde 8,1'e çıkmış. Kadın jandarma astsubay 2016 yılında 709, şu anda 2 bin 546. Yani yüzde 2,42'den 5,91'e yükselmiş." diye konuştu.

Kadın cinayetleri konusuna da değinen Soylu, 2020'de hayatını kaybeden toplam kadın sayısının 309 olduğunu, İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonrasında ise bu sayının 2022 sonunda 279'a gerilediğini söyledi.

Soylu, 2020'de 1 Ocak ile 25 Nisan arasında 86 olan kadın cinayeti sayısının bu yılın aynı döneminde 78'e gerilediğini aktardı.

Kadın cinayetlerine karşı mücadele konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarını kaydeden Soylu, "Bakanlık olarak çok önemli adımlar attık. Özellikle bu tip bir şiddetle karşı karşıya kalan birinin anında devlete ulaşmasını sağlayan bir sistem geliştirmek zorundaydık. Dünyada ödüller aldı. Birçok Avrupa ülkesi tarafından taklit edilmeye çalışılan KADES'i Türkiye ile buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Soylu, şu anda 5 milyon 205 bin kadının KADES uygulamasını telefonuna indirdiğini, hedeflerinin 10 milyon kadının bu uygulamayı indirmesi olduğunu bildirdi.

Bunun sadece kendisine şiddet uygulanan değil, şiddeti gördüğünde ihbar yapabilme kabiliyetini de ortaya koyan anlayışın kendisi olduğunu belirten Soylu, "Şu ana kadar yapılan ihbar sayısı 718 bin. Her bir ihbara gidilmektedir. Bazen deneme de yaptılar, 4-5 dakikada polis oraya gitti." dedi.

"ELEKTRONİK KELEPÇEDE BİR TEK VAKAMIZ OLDU"

Bakan Soylu, Ankara'da İçişleri Bakanlığında bir izleme merkezi kurduklarını, Türkiye'de şu anda elektronik kelepçe sayısının ise 861 olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar toplamda 4 bin vaka izlediklerini ifade eden Soylu, "Elektronik kelepçede bir tek vakamız oldu. Onun dışındakilerin hepsine hakim kararıyla müdahale ettik. Bu izleme bizde değildi. Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığındaydı. Görüşerek biz bu işi aldık." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, Türkiye'de kadına şiddette ilk kez erkeğe de eğitim vermeye başladıklarının altını çizerek, 11 milyon 750 bin erkeğe 1,5 yılda eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : süleyman soylu kades stk kadın cinayeti kadına şiddet
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