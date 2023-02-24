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24 Şubat 2023 Cuma 12:59:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 12:59:00

İçişleri Bakanı Soylu: İşimizi tamamlamadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Malatyalı hemşehrilerimiz şunu bilsinler, burada işimizi tamamlamadan, konutuyla, işiyle, tarımıyla, kamu binalarıyla dört dörtlük yapmadan bizim buradan çıkmamız, deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakanlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum örgütleriyle gelinen noktayı tekrar bir değerlendirdiklerini bildiren Soylu, "Geldiğimiz noktada hangi adımları, hangi süratle ve hangi şekilde atacağımıza bir şekilde karar verdik." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan özellikle geçici barınma merkezlerinde ne yapacağımıza, nasıl yapacağımıza, ardından konteyner merkezlerimizin altyapısını, ardından da Sayın Bakanımızın burada yaptığı etüt çalışmaları ile altyapıların nasıl olacağını ve yeni konutların, sürecin nasıl olabileceğine yönelik adımları hep birlikte değerlendirmiş olduk. Enkaz çalışmalarını konuştuk. Buradan kamuoyuna, özellikle Malatyalı hemşehrilerimize ve deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum, yaklaşık şu ana kadar sadece 600 binin üzerinde bağımsız konutun hem acil yıkılacak, hem yıkılmış, hem de ağır hasarlı konutun enkazının kaldırılması süreci var. Bu süreç bile başlı başına bundan önceki yaşadıklarımızın katbekat üstünde ve önemli bir zaman dilimi alabilecek bir süreçtir. Bunları eş anlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Burada bir duyuru tekrar yapmak istiyorum, özellikle ağır hasarlı binalardan ve hasarlı tüm binalardan kaçınılması gerekir. Kaçınılması gerekir derken muhakkak içine girilmemesi gerekir, bu birincisi ama bunların yanında, içerisinden ev eşyası alınmadan, yanından geçmeden, her birinden de kaçınılması gerekir."

Orta hasarlı binalar dahil olmak üzere eğer izin verilmemişse kesinlikle bu binalara girilmemesi gerektiğini tekrarlayan Bakan Soylu, "Eğer izin verilirse, özellikle orta hasarlılar için söylüyorum... Diğerleriyle ilgili kararımız net ve kesindir. Ağır hasarlı binalardan ve acil yıkılacak binalardan kesinlikle ev eşyası alınmaması gerekir." diye konuştu.

"ARTÇI DEPREMLER DEVAM ETTİĞİ İÇİN BU BİNALARIN YANINDAN DAHİ GEÇİLMEMELİ"

Artçı depremler devam ettiği için bu binaların yanından dahi geçmemek gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, bunu bütün deprem bölgesindeki vatandaşlar için hatırlattığını belirtti.

Bakan Soylu, konteyner evlerin tahsisinde depremde ailesini kaybedenler, şehit aileleri ve yakınları, engelliler, yatalak hastalar, 6 yaşından küçük çocuğu bulunanlar, hamile olanlar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından destek alanların öncelikli olacağını aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim temel mantığımız şudur, burada çok büyük bir afet oldu ve burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak, kimine kirasıyla, kimine konteynerle destek olabileceğimiz, hepsini kuşatabileceğimiz adımları hep beraber atıyoruz, değerlendiriyoruz ve şartları da ona göre oluşturuyoruz. Malatyalı hemşehrilerimiz şunu bilsinler, burada işimizi tamamlamadan, konutuyla, işiyle, tarımıyla, kamu binalarıyla dört dörtlük yapmadan bizim buradan çıkmamız, deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir. Bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız bütün sel, afet, depremlerde her birini yaptık çıktık, bugünden sonra da inşallah Cenabı Allah yapmayı nasip eder. Cenabı Allah zorumuzu kolaylaştırsın, bu cuma hürmetine direncimizi artırsın, milletimize bizi mahcup etmesin."

Etiketler : süleyman soylu deprem konteyner kent

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