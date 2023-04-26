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"Eskiden teröristlerin olduğu Gabar Dağı'nda şimdi günlük 8 bin 900 varil petrol çıkarılıyor"
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26 Nisan 2023 Çarşamba 17:11:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 17:11:00

İçişleri Bakanı Soylu: Eskiden teröristlerin olduğu Gabar Dağı'nda şimdi günlük 8 bin 900 varil petrol çıkarılıyor

Kaynak: AA

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Bakan Soylu, eskiden teröristlerin olduğu Gabar Dağı'nda şimdi günlük 8 bin 900 varil petrol çıkarıldığını vurgulayarak "Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri Şırnak oldu. Üç gün önce Gabar 1 kuyusundan Suudi Arabistan kalitesinde yeni petrol çıktı" dedi.

Sultangazi Yayla Mahallesi ziyaretinde seçmenlere hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahallelinin yol, okul ve karakol talebini kısa bir süre içinde yerine getirdiklerini söyledi.

Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığına karşı açılan bir dava olduğunu dile getirerek, "Hiç kimse tereddüt etmesin. Diyor ki; 'Bakanlık üzerinden 2B ilan edilip çözülmesi gerekiyor.' Ben de onun takipçisi olacağım. Burada size bu konuda takipçisi olacağımıza karşı bir söz vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 12 yıldan beri birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını, bunların da her birinin ayrı bir maliyetinin olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Faiz 3,5- 4'tü Türkiye'de. Gezi Olayları olduktan sonra faiz sürekli olarak o günden bugüne artarak bu seviyelere, bu noktalara gelmiş oldu. O gün ne dediler Tayyip Erdoğan'a, 'Sen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın'. Dediler ki 'Sen Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli'ni yapamayacaksın.' Dediler ki 'Sen İstanbul Havalimanı'nı yapamayacaksın.' Yaptı mı? Yaptı. İstanbul Havalimanı'nın kime ne zararı var? Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul Havalimanı'nı kapatalım, Atatürk Havalimanı'na getirelim. Bütün uçaklar oradan uçsun. İstanbul'un trafiği ne olur? Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadar ne doktor randevusuna gidebilir ne hasta hastaneye ulaşabilir ne cenaze mezarlığa ulaşabilir ne öğrenci sınavına, okuluna yetişebilir. Üretim de aksar. Hayat da aksar. İstanbul aksarsa Türkiye de elbette ki aksar."

"ESKİDEN TERÖRİSTLERİN OLDUĞU GABAR DAĞI'NDA ŞİMDİ GÜNLÜK 8 BİN 900 VARİL PETROL ÇIKARILIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 yıla yakın bir süredir terörle mücadele edenlerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'de patlayan bombalardan dolayı insanların alışveriş merkezlerine gitmediğini, Doğu ve Güneydoğu'da saat dörtten sonra esnafın kepenklerini kapattığını söyledi.

O zaman terör örgütünün o bölgede herkesten haraç aldığını belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan yeni bir yolculuk başlattı. Dedi ki 'Yeter artık, bu işin kurallarını da bu işin ilkelerini de değiştiriyoruz'. Eğer o iradeyi ortaya koymasaydı, bugün Doğu ve Güneydoğu'da anneler çocuklarla beraber gecenin saat 12'sine kadar gezebilirler miydi? Elbette ki hayır." ifadelerini kullandı.

Soylu, eskiden teröristlerin olduğu Gabar Dağı'nda şimdi günlük 8 bin 900 varil petrol çıkarıldığını vurgulayarak, "Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri Şırnak oldu. Daha ötesi üç gün önce orada aynen Suudi Arabistan kalitesinde Gabar 1 kuyusundan yeni bir petrol çıktı. Yarın öbür günlerde inşallah Cumhurbaşkanı'mız Mersin'deki nükleer santralin birinci etabını açacak. Bu ne demektir? Türkiye enerji açığını dışarıya vermeyecek, kendisi üretecek." değerlendirmesini yaptı.

HDP'nin kayyum eleştirilerine de tepki gösteren Soylu, "Gelecekler kayyumu kaldıracaklar. Kimi getirecekler? HDP PKK'lıları getirecekler oraya. Terör örgütünden çıktılar gibi bir parti kurmuşlar. Yeşil Sol... Yeşil demekle zannediyorlar ki terör örgütünden ayrılacaklar. Bu gece, Kandil'de, o terör dağlarında, o terör kıyafetini giymiş birisini daha milletvekili adayı yapmışlar. Bizim polislerimiz de bunu tespit etti, kıskıvrak aldılar bu gece. Bu kadar basit. Kimsenin peşini bırakmayız." diye konuştu.

Etiketler : süleyman soylu terörist gabar dağı varil petrol
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