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23 Kasım 2022 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 09:45:00

İçişleri Bakanı Soylu, Düzce Merkez'de incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu, sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1'i ağır 50 yaralı var, köylerden de büyük hasar bilgisi gelmedi." dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Gölyaka ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, deprem nedeniyle panikle dışarı çıkarak sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla görüştü.

Battaniyelere sarılan ve soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, kent merkezinde incelemelerde bulundu.

Soylu, daha sonra Düzce İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne geçti. Bakan Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin brifing alıyor.

Etiketler : süleyman soylu düzce deprem deprem
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