İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık"ın 9 ülke iş birliğiyle düzenlendiğini açıkladı.



İçişleri Bakanı Soylu, "Operasyonda şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu." dedi.

Soylu, "Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var." ifadelerini kullandı.