Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, Zeytinburnu Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti.

Soylu, ilçe başkanlığı binası önünde bir televizyon kanalı (FOX TV) muhabirinin, "Bakanlığınızla ilgili süreç bundan sonra nasıl işleyecek?" sorusunu yanıtsız bırakarak, muhabire "canım benim" deyip parti binasına giriş yaptı.

Bina içerisinde soruları yanıtlayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon oyla seçimi açık ara önde tamamladığını söyledi.

Soylu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Buradaki bir sonucu da kimsenin es geçmemesini istiyorum. Bütün gelişmiş ülkeler, Avrupa'da özellikle yıllarca demokrasi ve hukuk üzerinden üzerimize boza pişirmişlerdir. Yıllarca Türkiye'yi büyük eleştirilerle karşı karşıya bırakmışlardır. Oysa demokrasi ve hukuk sistemimizin eleştirilecek bir tarafı onlar açısından söz konusu değildi. Çünkü Amerika'daki seçimleri herkes biliyor. Bundan 10 yıl önce yapılan seçimlerde bir adayın elinden alıp başka bir adaya vermişlerdir. Geçen seçimlerde sonucu mektuplarla belirlemişlerdir. Yani demokrasileri sürekli olarak hepimiz açısından soru işaretiyle karşı karşıyadır. Ve onların bir derin devleti vardır, bizim de büyük milletimiz var. Büyük millet bir karar verdi. Bu milletin verdiği kararla ilgili herkes sorumludur, hepimiz sorumluyuz, bütün adaylar sorumludur. Herkes kendine ait sorumluluğu ortaya koyacak. Burada bu değerlendirme milletimiz nezdinde yapılacak değerlendirmedir. Onun için hepimiz 28'ine (Mayıs) çalışıyoruz. Milletimizin yapacağı değerlendirmeye sonuna kadar tabiyiz. Bizim sloganımız, 'Durmak yok çalışmaya devam.' 28'inde Sayın Cumhurbaşkanımızı, o demokrasi ve hukuk bayrağını bütün dünyaya sallayan bu milletimizin iradesiyle tekrar başkan seçmeye hepimiz gayret gösteriyoruz, çalışacağız. Bunun da mücadelesini ortaya koyacağız."

Bakan Soylu, ikinci tur seçimleri kapsamında siyasilere, "Mümkün olduğunca hiç kimse kötü söz söylemesin. Kötü sözü sandığa kapatalım ve herkes elindekilerle, Türkiye'ye yapacaklarıyla beraber çok iyi bir kampanya yürütsün" çağrısında bulundu.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ AFETZEDELERİMİZDİR"



Deprem bölgesindeki sonuçların ardından sosyal medyada yapılan bazı hakaret içerikli paylaşımların sorulması üzerine Soylu, "Çok üzüldük. Bunlar kızgınlıkla dahi yapılmaması gereken sonuçlar. Netice itibarıyla deprem bölgesinde bu millet büyük yardımlarını ve desteklerini ortaya koydu. Devlet de bütün kapasitesini ortaya koydu. Orada da bir irade söz konusu. Biz, orada afetzedelerimizin bugüne kadar nasıl emirlerinde olmuşsak bugünden sonra da aynı şekilde emirlerindeyiz. Dün akşam itibarıyla koordinatör valilerimizin hepsi seçim güvenliği biter bitmez görevlerine başladılar. Bizim önümüzdeki yıl içerisinde onların başlarını sıcak yuvaya sokmadan önce dur durağımız, rahatımız yoktur. Birinci önceliğimiz afetzedelerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.