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18 Ocak 2023 Çarşamba 17:01:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 17:01:00

İçişleri Bakanı Soylu: Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs tarihine ilişkin, "Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." ifadelerini kullandı.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu seçim 14 mayıs
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