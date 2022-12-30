30 Aralık 2022 Cuma 12:14:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 12:14:00
İçişleri Bakanı Soylu: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
İçişleri Bakanı Soylu, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" açıklamasında bulundu.
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