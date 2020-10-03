İçişleri Bakanı Soylu: Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı düştü

İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek."



Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü.



Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken

Türkiye'de 3,8



Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek.



Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız pic.twitter.com/RUDq21qWvs — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) October 3, 2020