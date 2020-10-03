İçişleri Bakanı Soylu: Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kadın cinayetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu 'Alınan tedbirlerle kadın cinayeti oranı yılbaşından bu yana yüzde 29' düştü dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek."
Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü.— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) October 3, 2020
Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken
Türkiye'de 3,8
Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek.
Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız pic.twitter.com/RUDq21qWvs
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