19 Mart 2022 Cumartesi 21:44:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 21:44:00
İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soylu, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle il merkezindeki İmam Buhari Mescidi'ni ziyaret etti.
Soylu, burada kanaat önderleri, hocalar ve talebelerle sohbet etti.
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