İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) brifing aldı.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, AFAD binasında gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, Elazığ ve Malatya depremleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) güncellenmesi ele alındı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD yetkilileri de katıldı.
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