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28 Mayıs 2023 Pazar 09:05:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 09:05:00

İçişleri Bakanı Soylu: 601 bin 251 personelimiz bu seçim için görevlendirilmiştir

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu sabah 08.00 itibariyle Türkiye genelinde oy kullanma işlemiş başladı. O saate kadar da bütün sandıklar oy kullanılacak alanlara nakledilmiştir. Her hangi bir güvenlik problemi olmamıştır. Şu ana kadar 601 bin 251 personelimiz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandık alanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi içinde bütün koordinasyon, organizasyon Yüksek Seçim Kurulu ile beraber önümüze düşen görev ve vazife çerçevesinde yapılmaya devam etmektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1003 nolu sandıkta kullandı.

Gazetecilere seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Ülkemiz yaklaşık 60 güne yakın demokratik bir olgunlukla ve demokrasinin bütün koşul ve kurallarıyla birlikte hem milletvekili seçimlerini hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini, seçimin nasıl yapılabileceğini, seçimin nasıl bir demokratik şenliğe dönüştürülebileceğini bütün dünyaya göstermişiz. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Yarından itibaren milletimiz, ülkemizin geleceği için güzel bir başlangıcı tercih edecektir. Tercihi başımızın üzerinedir. Bu sabah 08.00 itibariyle Türkiye genelinde oy kullanma işlemiş başladı. O saate kadar da bütün sandıklar oy kullanılacak alanlara nakledilmiştir. Her hangi bir güvenlik problemi olmamıştır. Şu ana kadar 601 bin 251 personelimiz bu seçim için görevlendirilmiştir. Seçimin ve sandık alanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi içinde bütün koordinasyon, organizasyon Yüksek Seçim Kurulu ile beraber önümüze düşen görev ve vazife çerçevesinde yapılmaya devam etmektedir. Türkiye'de toplam 60 milyon 701 bin 745 yurtiçi seçmen oy kullanacak ve 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecektir. Afet bölgesinde de sandıklar kuruldu. Oy kullanma işlemi toplam bin 150 sandık alanında başlamıştır. Her bir sandık alanı için konteyner alanı oluşturulmuş sorunsuz bir şekilde orada da devam ediyor. seçim ile ilgili herhangi bir problem söz konusu olursa vatandaşımız 112 Acil Çarı Merkezi'mizi arayabilir. Bugün hatırlatmak için söylüyorum kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. İnşallah ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bugün de demokratik bir olgunlukla bütün demokrasinin kurallarıyla beraber bu seçimi tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler : süleyman soylu türkiye seçim oy kullanma güvenlik
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