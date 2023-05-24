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24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:23:00

İçişleri Bakanı Soylu: 554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı

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Cerablus'ta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Cerablus'ta "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş Projesi Kapsamında Çok Katlı Konut Yapımı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu bölgenin güvenli bir hale getirilmesi önemli bir iştir. Bunun için çok bedeller ödendi.

Bu bölgede tam 240 bin konut yapılacak. Suriyeli kardeşlerimiz buraya gönüllü, güvenli geri dönüş yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler, buradaki iş imkanlarından istifade edebilecekler.

2 buçuk- 3 yıl içerisinde bu proje tamamlanacaktır.

554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : süleyman soylu cerablus temel atma töreni konut
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