İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Bakan Yerlikaya, Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:
"Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin."
Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun����— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2023
Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 TERÖRİST silahları ile birlikte ETKİSİZ hale...
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