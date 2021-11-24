VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sümela Manastırı çocuklar için maviye büründü
ABB'nin dikkatsizliği TRT'nin fiber kablolarına zarar verdi
Malezya, helal ürün ve hizmetlerini İstanbul'da global vitrine çıkarıyor
"Yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın"
Türkiye-BAE ilişkileri sil baştan
17 ecza deposu ve 144 eczane hakkında idari işlem başlatıldı
15 bin kişilik sitede doğal gaz krizi... Site yönetimi borcu ödemedi
Adana'da dehşet! Apartman bahçesinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü ekonomist dolar/TL gerçeğini açıkladı
Müzikte Taze Kan Murat Kalacı
Türksat 5B uydusu ne zaman fırlatılacak?
Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu
Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız
F-16 savaş uçakları için millileştirildi... Seri üretim başlıyor
İsrail ateşle oynuyor: Bombalamaktan başka çare yok
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Muş'ta kar ve sis etkili oldu
Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Müslüme'in dedesi Hasan Yağal neden tutuklandı?
Irak'ta Kerkük için kritik gün! "Türkiye varken böyle bir adım atılamaz"
İşçi ve işveren erken uzlaşma sinyali verdi!
İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!
24 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan, Ümit Özdağ'ın ‘Suriyelilere vatandaşlık' iddiasına yalanlama

ABONE OL

'900 binden fazla Suriyeliye vatandaşlık verildiğini' iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Bir çok söylediğin gibi bu da doğru değil. Eminim yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın.' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "900 binden fazla Suriyeliye vatandaşlık verildiğini" öne sürdü.

Özdağ'ın iddialarına Twitter hesabından cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şöyle yazdı:

Bir çok söylediğin gibi bu da doğru değil. Keşke bu kadar cesurca yalan beyanda bulunmak yerine bir kez olsun, prof. ünvanına saygılı olup doğrusunu öğrenseydin. Ama siyasetin için her türlü istismara başvuruyorsun.

Eminim yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın.

Etiketler : Ümit Özdağ Mehmet Ersoy şöyle Zafer Partisi Genel Başkanı
‘Destan'sı prodüksiyon

‘Destan'sı prodüksiyon
WhatsApp Business'a yeni özellik

WhatsApp Business'a yeni özellik
2 yapımı seyirciyle buluşacak

2 yapımı seyirciyle buluşacak
Yapımcı Kadir gün sayıyor

Yapımcı Kadir gün sayıyor
90'ları kıskanıyorlar

90'ları kıskanıyorlar
Kedisinden kaçarken sakatlandı

Kedisinden kaçarken sakatlandı
'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı

'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı
Boğaz'da kırmızı Hande

Boğaz'da kırmızı Hande
Ailede erkek bebek sevinci

Ailede erkek bebek sevinci

EN ÇOK OKUNAN HABERLER