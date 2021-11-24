İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan, Ümit Özdağ'ın ‘Suriyelilere vatandaşlık' iddiasına yalanlama
'900 binden fazla Suriyeliye vatandaşlık verildiğini' iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Bir çok söylediğin gibi bu da doğru değil. Eminim yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın.' dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "900 binden fazla Suriyeliye vatandaşlık verildiğini" öne sürdü.
Özdağ'ın iddialarına Twitter hesabından cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şöyle yazdı:
Bir çok söylediğin gibi bu da doğru değil. Keşke bu kadar cesurca yalan beyanda bulunmak yerine bir kez olsun, prof. ünvanına saygılı olup doğrusunu öğrenseydin. Ama siyasetin için her türlü istismara başvuruyorsun.
Eminim yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın.
Bir çok söylediğin gibi bu da doğru değil. Keşke bu kadar cesurca yalan beyanda bulunmak yerine bir kez olsun, prof. ünvanına saygılı olup doğrusunu öğrenseydin.Ama siyasetin için her türlü istismara başvuruyorsun.— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) November 24, 2021
Eminim yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın. @umitozdag pic.twitter.com/4bmyTueokY
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