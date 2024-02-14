İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğü'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kentin dün çok yoğun bir yağış aldığını belirten Karaloğlu, 24 saatte Kepez'e 372 kilogram, Muratpaşa'ya 277 kilogram, Döşemealtı'na da 69 kilogram metrekare başına yağış düştüğünü söyledi.

BÖLGEDEKİ TURUNCU METEOROLOJİK UYARI KALDIRILDI



Yağışların bugün saat 18.00'e kadar yoğun, sonrasında ise yarın saat 12.00'ye kadar etkisini azaltarak devam edeceğini vurgulayan Karaloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgedeki turuncu uyarısını kaldırdığını bildirdi.

"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 5 bin civarında"

Yoğun yağış nedeniyle ciddi su baskınları yaşandığını anımsatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 5 bin civarında. Bunun 2 bin 493'ü su basmasıyla ilgili. Hem konutların, hem iş yerlerinin, hem de kamu binalarının su baskınıyla ilgili ihbar sayısı. Bunların büyük bir kısmına müdahale edildi. Şu anda 426 noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah gün içerisinde bu kalan 426 noktadaki su tahliye çalışmalarımızı da tamamlarız diye temenni ediyoruz."

Dün, Gıyasettin Keyhüsrav Kavşağı'ndaki alt geçitte vatandaş Halil Yıldız'ın suya ve balçığa giren otomobilinde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yakınlarına başsağlığı dileyen Karaloğlu, 3 kişinin de su baskını dolayısıyla hafif yaralandığını ifade etti.

"TARIMSAL ALANLARDAKİ ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYAMADIK"



Tarım alanlarının da zarar gördüğünü anlatan Karaloğlu, "Tarımsal alanda 211 çiftçimizin 1200 dekarlık alanda, özellikle Aksu bölgesinde sera zararı var. Bölgede şu anda su olduğu için tarımsal alanlardaki zarar tespit çalışmalarına başlayamadık. Suların çekilmesini bekliyoruz. Yine 14 küçükbaş hayvanın telef olduğuyla ilgili raporumuz var." diye konuştu.

Kepez Devlet Hastanesi'nde de dün sabah saatlerinde ciddi bir su baskını yaşandığını ve hızlı bir şekilde sorunun giderildiğini dile getiren Karaloğlu, tam teşekküllü olarak vatandaşa hizmet verildiğini kaydetti.

Karaloğlu, öğrenci yurtları, okul binaları, semt polikliniği gibi alanlardaki sorunların da giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde dün ve bugün eğitime ara verildiğini belirten Karaloğlu, okullardaki sorunlar aşıldığı takdirde yarın eğitime devam edileceğini söyledi.

Trafikte de Çallı ve Demokrasi kavşaklarındaki battı çıktılarda su tahliyesi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Günün sonunda iki kavşağın da su tahliyelerini tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalı Kavşağı'ndaki su birikintisi dolayısıyla Kepez - Üniversite tramvay hattı şu anda çalışmıyor. Gün içerisinde oradaki su tahliyesinden sonra inşallah kentin tramvay hattını da Büyükşehir Belediyesi tekrar hizmete alır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ZEMİNİNDE ÇÖKME OLAN BİNADAKİ 26 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Münir Karaloğlu, yağış nedeniyle vatandaşın çeşitli zararlı olduğunu dile getirdi.

İl Defterdarlığı bünyesinde oluşturulan Afet Zarar Komisyonu'nun dün itibarıyla çalışmalara başladığına dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün 360 kişilik bir heyet ile sahadalar. Vatandaşlarımızın hem iş yerlerinde hem de konutlarında su baskını dolayısıyla oluşan zararların tespit ile ilgili çalışmalara bugün de devam edecekler. Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Afet Hasar Tespit Komisyonu var. Onlar da 50 kişilik bir ekiple sahada çalışmalarına devam ediyor. Dün bir binanın zemininde çökme meydana gelmesi dolayısıyla apartman boşaltıldı. Orada yaşayan 26 vatandaşımız da geçici barınma merkezlerine tahliye edildi. O bina ile ilgili bugün hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklar. Binanın yapısal sorunu var mı yok mu ona bakılacak."

Kentte bir enerji sorunu olmadığına işaret eden Karaloğlu, "Kısmi aboneliklerle ilgili sıkıntı olabilir ama mahallelerde genel olarak enerji ve haberleşme sorunu yok. Kentin genelinde de bir ulaşım sorunu yok. Onlar da çözülmüş oldu. En çok yoğunlaştığımız konu su tahliyesini yaptığımız 426 iş yeri ve konuttaki çalışmaları gün içerisinde tamamlayarak vatandaşın hasar tespitlerini belirlemek ve AFAD olarak vatandaşımıza ne yapabileceğimizin kararını vermek." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ve ASAT ekiplerinin de sahada çalışma yaptığını aktaran Kararoğlu, DSİ ekiplerinin de Ankara'dan getirilen motopomplar ile Demokrasi ve Çallı kavşaklarında su tahliyesi yaptığını kaydetti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve orman ekiplerinin de sahada çalıştığını bildiren Karaloğlu, "STK'lar ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen binin üzerinde AFAD gönüllüsü yaralarını sarmak için çalışıyor. Gönüllüler ev ve iş yeri temizliğinde destek oluyor. Vatandaşların bütün sorunları çözülmeden sahadan çekilmeyeceğiz. Bu çalışmalar vatandaşın sorunları bitinceye kadar devam edecek." diye konuştu.

Antalya Valiliğine bakanlıkça 20 milyon lira acil ödenek gönderildiğini hatırlatan Karaloğlu, zarar tespit komisyonu çalışmalarından sonra ihtiyaç olan ödeneğin de gönderileceğini, vatandaşın kısmen de olsa rahatlayacağını vurguladı.

Gazetecilerin, alt geçitlerdeki su birikintilerine ilişkin sorusuna Karaloğlu, "Battı çıktılar şehirler için ihtiyaçtır. Sizin bütün planlamanızın üstünde bir yağış yağdıysa, (bu alanlar şehrin çukur alanlarıdır) buralarda suyun birikmesi kaçınılmaz oluyor. Doğruydu yanlıştı bilemeyiz, biz teknik insanlar değiliz. Battı çıktı olmayan bölgelerde de çok su birikintileri var. 24 saatte 372 kilogram yağıştan bahsediyoruz. Olağanüstü bir durum. Burada birbirimizi suçlamaktansa ortaya çıkan durumu vatandaşın lehine hızlıca çözmeliyiz. Şu an tartışma zamanı değil problemi çözme zamanı. Vatandaşı rahatlatma zamanı." dedi.

Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de katıldı.