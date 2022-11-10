VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya kupasına hazırlanan Katar başkentteki havalimanın yolcu kapasitesini genişletti
Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu, 1,5 milyar dolarlık satışla rekor kırdı
UUİ'ye gönderilen Cygnus kargo mekiği istasyona ulaştı
Fransa, haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek
AB, silahlı kuvvetlerin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak eylem planı hazırlıyor
"Türkiye Yüzyılı iddiası 85 milyonun hedefidir"
ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı
Okulda Diyabet Programı'nın Eğitim Platformu yayına başladı
Mısır'da açlık grevini sürdüren tutuklu aktivist Abdulfettah'a tıbbi müdahale
İsveç'in en büyük nükleer santralinde elektrik üreten reaktör yeniden çalıştırıldı
Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor
"Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini Ömüraliyev devralacak"
"Herson'da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı"
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Yunan ve Rum dışişleri bakanlarına tepki
Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu
'12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılım' çağrısı
"Kristersson'un Ankara ziyareti diyalog için alan olduğunu gösterdi
Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını 5. oturumunda da seçemedi
AB Komisyonu'ndan içten yanmalı motorlar için daha katı emisyon kuralları teklifi
ABD'den Ukrayna'ya ters köşe!
Yalova'da mahkemeyi basan CHP'li vekiller hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
İkiz kuzulara anne şefkati
Bu okul köpek eğitmeni yetiştiriyor
Van'da 375 gönüllüden 15 arama kurtarma ekibi
10 Kasım 2022 Perşembe 16:17:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:17:00

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan '12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılım' çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Düzce depreminin 23. yılında 12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak"Çök, kapan ve tutun" tatbikatına katılım çağrısında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların ve taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Bolu'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Çataklı, Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çataklı, İçişleri Bakanlığının çok geniş bir alanda kamu hizmeti verdiğini söyledi.

Çataklı, vatandaşlara verilen hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi, vatandaş memnuniyetinin daha yukarılara çıkartılabilmesi için gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili mahallinde değerlendirme yapabilmek için bir izleme değerlendirme sistemi yürüttüklerini anlattı. Bütün illerde bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Çataklı, bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Gazetecilerin "çök, kapan ve tutun" tatbikatına ilişkin sorusu üzerine Çataklı, Türkiye'nin deprem anlamında kritik bir kuşakta da yer aldığına dikkati çekerek "Türkiye olarak sadece afet olduğu anda değil, öncesinde afetlere hazırlanmak bakımından büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

Çataklı, afet anına hazırlanmanın, afet anında sağlıklı müdahalelerde bulunmanın önemine işaret ederek "Bu çerçevede özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında büyük mesafeler katedildi. Buna biz son dönemde yürüttüğümüz çalışmalarla afet öncesini de yoğun olarak ekledik ki tüm illerimizde İl Afet Risk Azaltma Planlarımızı tamamladık. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı bitirdik. Geçen yıl bilindiği gibi Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. 56 milyon vatandaşımıza bu çerçevede ulaştık. Bu yıl da eğitimlerimi yaptırdığımız vatandaşlarımıza bir de tatbikat yaptırarak bunu pekiştirmek istedik. Bu yılı da Afet Tatbikat Yılı ilan ettik." şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ FARKINDALIĞI GELİŞTİRMEK"

Türkiye genelinde tatbikatların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Çataklı, dün AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliğiyle öğrenci yurtlarında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Çataklı, 12 Kasım'daki tatbikatın ise Türkiye'de ilk kez yapılacağını belirterek "Aslında dünyada çok sıklıkla yapılan bir uygulama. Özellikle de Japonya'da. Aynı anda ülkenin tamamında 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapacağız. Buradaki amacımız da farkındalığı geliştirmek. Afetlere hazırlığa bir katkı sunmak. Bu yolla farkındalık oluşturacağız ve buradan elde ettiğimiz dinamizmi başka alanlarda da afetle mücadelede katlayarak devam ettireceğiz. Bunu hayati bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını, katılmasını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugünün 10 Kasım olduğunu anımsatan Çataklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmetle saygıyla minnetle yad ettiğini, 6 yıl önce Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile tüm şehitleri rahmetle andığını kaydetti.

Çataklı, daha sonra Vali Kılıç, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Özgür Kılıç ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileriyle "Güvenlik Ön Değerlendirme" toplantısına katıldı.

Bolu ziyareti kapsamında Çataklı'nın, Valilikte "Bakanlık Hizmetlerini Değerlendirme" toplantısına, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında "Meslek Odaları ile Değerlendirme" toplantısı ile "STK'lar ile Değerlendirme" toplantısına katılması bekleniyor.

Etiketler : ismail çataklı deprem tatbikat
Ben bilmem çiftçi bilir!

Ben bilmem çiftçi bilir!
Çok fazla detaycıyım

Çok fazla detaycıyım
‘Kimsesizler yurdunda büyüdüm'

‘Kimsesizler yurdunda büyüdüm'
Sahneye zor yetişti

Sahneye zor yetişti
Gitar pastayla kutlama

Gitar pastayla kutlama
Dizisi tutmayınca youtuber olmak istedi

Dizisi tutmayınca youtuber olmak istedi
Metroda bir Umut

Metroda bir Umut
Markası için iş başında

Markası için iş başında
Kusursuz şarkı

Kusursuz şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX