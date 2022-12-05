İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır." ifadelerini kullandı.
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