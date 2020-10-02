02 Ekim 2020 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 16:55:00
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Tunceli Ovacık'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan son dakika açıklamada Tunceli'de devam eden Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında icra edilen faaliyetlerde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
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