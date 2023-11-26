VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan 'insani ara' açıklaması: "Daha fazla esirin bırakılması için çalışıyoruz"
İçerisinde Türk denizcilerin bulunduğu gemiden haber alınmıyor
Kartal, Samsun'da iki golle güldü
Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra sevindi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yedi kıtaya ilim taşıyan bir medeniyetin mensuplarıyız"
İletişim Başkanı Altun: "İsrail bir an önce saldırıları durdurmalıdır"
26 Kasım 2023 Pazar 22:42:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 22:42:00

İçerisinde Türk denizcilerin bulunduğu gemiden haber alınmıyor

Kaynak: IHA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup, ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir.” denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup, geçen süre zarfında temas kurulamamıştır.

Gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olup, ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir." denildi.

Etiketler : denizcilik genel müdürlüğü Türk denizciler bakanlık takibi
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX