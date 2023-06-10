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10 Haziran 2023 Cumartesi 11:38:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 11:38:00

İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İç Anadolu'nun doğusu (Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Tokat, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Van'ın doğusu) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji yağış sağanak
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