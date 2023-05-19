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19 Mayıs 2023 Cuma 11:51:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 11:51:00

İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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İç Anadolu Bölgesi'nde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güney doğusu, Konya'nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : iç anadolu bölgesi sağanak yağış
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