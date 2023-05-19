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19 Mayıs 2023 Cuma 07:27:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 07:27:00

İbretlik güven

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Bursa'da yaşayan balıkçı Adem amca ile dostluğu filmlere konu olan Yaren Leylek 12. kez geldiği Eskikaraağaç Mahallesi'nde yuvasını taşıdı. Adem Amca'nın evinin karşısına taşınan Yaren yavrularını burada büyütüyor.

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem amca ile dostluğu filmlere konu olan Yaren Leylek 12. kez geldiği Eskikaraağaç Mahallesi'nde yuvasını taşıdı. Adem Amca'nın evinin karşısına taşınan Yaren yavrularını burada büyütüyor.

15 GÜN GECİKİNCE ÇOK MERAK ETTİ

Balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu sene 15 Mart'ta 12'nci kez geldi. Yaren leyleğin bu yıl biraz geciktiğini söyleyen Adem Amca, "Ayın 6'sından 15'ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim" demişti. Yaren leyleğin ilk işi yuvasını Adem Yılmaz'ın evinin karşısına taşımak oldu. Adem Amca'nın balkonunun karşısında taşıdığı yuvasında 4 yavru dünyaya getiren Yaren, Eskikarağaç'a gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu.

24 SAAT ADEM AMCA'NIN NEZARETİNDE

Köyü ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, "Aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi ama gerçek olan, masal olmayan bir hikaye, bir senaryo sürmektedir. Türkiye'nin, dünyanın çeşitli yerlerinden Yarenseverler, 24 saat 'yarenleylek.com' adresinden Yaren leylek ve yavrularını izlemektedir. Tabii bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. Yaren leylek, iki sokak ötede olan yuvasını Adem amcanın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem amcanın 24 saat nezaretinde büyütmekte" dedi.

Yaren'in bu yıl 4 yavrusu olduğunu söyleyen Adem Amca, "Bazen bahçeme iniyor. Bahçemde besliyorum, ondan sonra sabahları kayığımda besliyorum. Yani bu yaz Yaren'le daha çok ilgilendiğim için çok sevinçli, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : İbretlik güven Belediye Başkanı Ali Özkan Yaren Eskikarağaç
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