Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.



Paylaşımında, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın kabul edilemez. Bu provokatif ve hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.