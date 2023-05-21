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21 Mayıs 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 18:00:00

İbrahim Kalın'dan İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın kabul edilemez. Bu provokatif ve hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ibrahim kalın mescidi aksa baskın doğu kudüs
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