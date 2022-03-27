Türkiye'den dikkat çeken mesaj

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27 Mart 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 15:00:00

İbrahim Kalın: Savaş bitince yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'daki Doha Forum'u kapsamında düzenlenen panele katıldı. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını anlattı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olacağını söyledi.

Katar'daki Doha Forum'u kapsamında düzenlenen panele katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kurulacak uluslararası düzende herkesin kendini güvende hissetmesi gerektiğine işaret etti.

Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kalın şunu ifade etti:

"Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde dünyada yeni bir güvenlik yapısına ve anlayışına ihtiyaç olacak. Bu savaşı sona erdirmek için yürütülen arabuluculuk çalışmaları da bu yeni güvenlik yapısına katkı sağlayacak."

İki ülke arasındaki savaşın, enerji jeopolitiğini, gaz-petrol üretimini etkilediğini söyleyen Kalın, "Enerji, gıda, mal fiyatları arttı. Bu krize sebep olan şeyleri iyi incelemeliyiz. Savaşa götüren sebeplere bakmalıyız. Rusya'dan İran'a; ABD'den AB'ye; Türkiye'den körfez ülkelerine kadar herkes kendisini güvende hissetmeli" dedi.

Kalın, bu süreçte Rusya ile diyaloğun kesilmemesine vurgu yaptı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile temas halinde" diye konuştu.

Etiketler : abd rusya ukrayna savaş
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