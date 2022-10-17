17 Ekim 2022 Pazartesi 20:26:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 20:26:00
İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ayrıntılar geliyor...
- İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
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