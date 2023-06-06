İbrahim Kalın görevi devraldı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. İbrahim Kalın, görevi Hakan Fidan'da devraldı.
MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.
MİT tarafından yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devralmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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