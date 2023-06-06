VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Finlandiya, ülkesindeki Rus diplomatları casuslukla suçlayarak sınır dışı etti
Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı terör sempatizanı çıktı
Lise öğrencileri ve liman çalışanlarından örnek davranış
İbrahim Kalın görevi devraldı
Dünya Bankası'ndan, Türk ekonomisine ilişkin "büyüme" açıklaması
06 Haziran 2023 Salı 17:18:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 17:18:00

İbrahim Kalın görevi devraldı

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. İbrahim Kalın, görevi Hakan Fidan'da devraldı.

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MİT tarafından yapılan açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devralmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MİT ibrahim kalın hakan fidan
Festival açılışı Ceceli'den

Festival açılışı Ceceli'den
Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi

Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi
Yeni şarkı müjdesi

Yeni şarkı müjdesi
Alanya Hadise'si

Alanya Hadise'si
Oryantallikten solistliğe geçti

Oryantallikten solistliğe geçti
"Kadir ile keyfimiz yerinde"

"Kadir ile keyfimiz yerinde"
Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum

Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Müzisyenlik dede mirası

Müzisyenlik dede mirası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX