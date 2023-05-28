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28 Mayıs 2023 Pazar 21:46:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 21:46:00

İbrahim Kalın: Bugün hepimiz kazandık

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2023 seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, 28 Mayıs seçimlerinde kaybedenin olmadığını belirtirken, "Bugün hepimiz kazandık. Tayyip Erdoğan'a oy veren vermeyen herkes kazandı. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu. Kalın, 28 Mayıs seçimlerinde kaybedenin olmadığını belirtirken, "Yabancı basından Türkiye'yi takip eden gazeteciler, uzmanlar, editörler, ben yıllarca bunlarla konuştum, konuşuyoruz. Hala işimiz gereği de ülkemizi, buranın siyasi gerçeklerini anlatıyoruz. Maalesef Türkiye'yi yine anlamadılar yine anlayamıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kalın, 28 Mayıs seçimlerinde kaybedenin olmadığını belirtirken, "Bugün hepimiz kazandık. Tayyip Erdoğan'a oy veren vermeyen herkes kazandı. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kalın yaptığı konuşmada, "Seçim döneminde gördük. Birtakım küresel vesayetçilerin dışarıya ne tür vaatlerde bulunduğunu, daha iktidara gelmeden Avrupa'ya, Fransa'ya Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Orta Asya'ya Türk dünyasına, Azerbaycan'a ne tür mesajlar verdiğini gördük" dedi.

Kalın konuşmasını, "Yabancı basından Türkiye'yi takip eden gazeteciler, uzmanlar, editörler, ben yıllarca bunlarla konuştum, konuşuyoruz. Hala işimiz gereği de ülkemizi, buranın siyasi gerçeklerini anlatıyoruz. Maalesef Türkiye'yi yine anlamadılar yine anlayamıyorlar" şeklinde sürdürdü.

Etiketler : ibrahim kalın cumhurbaşkanlığı sözcüsü yabancı basın türkiye
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