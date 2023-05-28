İbrahim Kalın: Bugün hepimiz kazandık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu. Kalın, 28 Mayıs seçimlerinde kaybedenin olmadığını belirtirken, "Yabancı basından Türkiye'yi takip eden gazeteciler, uzmanlar, editörler, ben yıllarca bunlarla konuştum, konuşuyoruz. Hala işimiz gereği de ülkemizi, buranın siyasi gerçeklerini anlatıyoruz. Maalesef Türkiye'yi yine anlamadılar yine anlayamıyorlar" ifadelerine yer verdi.



Kalın, 28 Mayıs seçimlerinde kaybedenin olmadığını belirtirken, "Bugün hepimiz kazandık. Tayyip Erdoğan'a oy veren vermeyen herkes kazandı. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kalın yaptığı konuşmada, "Seçim döneminde gördük. Birtakım küresel vesayetçilerin dışarıya ne tür vaatlerde bulunduğunu, daha iktidara gelmeden Avrupa'ya, Fransa'ya Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Orta Asya'ya Türk dünyasına, Azerbaycan'a ne tür mesajlar verdiğini gördük" dedi.

Kalın konuşmasını, "Yabancı basından Türkiye'yi takip eden gazeteciler, uzmanlar, editörler, ben yıllarca bunlarla konuştum, konuşuyoruz. Hala işimiz gereği de ülkemizi, buranın siyasi gerçeklerini anlatıyoruz. Maalesef Türkiye'yi yine anlamadılar yine anlayamıyorlar" şeklinde sürdürdü.