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25 Aralık 2022 Pazar 13:49:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 13:49:00

İbrahim Kalın, Adem Metan, Abdülsamet Temel, TÜGVA'da gençlerle buluştu

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) “İhtisas Akademi” ve “Genç Yönetici Okulu” projeleriyle gençlere talepleri doğrultusunda belli alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunuyor.

Projeleri ve çalışmalarıyla her zaman adından bahsettiren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yine 2 dev projeye daha imza atıyor. "İhtisas Akademi" ve "Genç Yönetici Okulu" projeleriyle gençlere talepleri doğrultusunda belli alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunuyor.

3 haftalık başlangıç seminerleri ile eğitimlere başladıkları "İhtisas Akademi" projesinde, 10 hafta boyunca 10 farklı branşta ihtisaslaşabilme imkânı sunarken; 8 hafta sürecek "Genç Yönetici Okulu" projesi ile iş hayatında yöneticilik yapan veya yönetici olmayı planlayan gençlere bu alana yönelik eğitimler veriliyor.

GENÇLER ALANINDA UZMAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Gençleri, sundukları projelerde her zaman alanında uzman ve değerli isimlerle bir araya getiren TÜGVA İhtisas Akademi projesinin ilk seminerinde Fahrettin Altun ve Kerem Kınık'ı ağırlarken; ikinci haftasında İbrahim Kalın ve Gülden Sönmez'i ağırladı.

İlk oturumunu bugün tamamlayan Genç Yönetici Okulu projesinde ise gençler, Adem Metan ve Abdülsamet Temel ile bir araya geldi.

"KÜLTLEŞMİŞ VE KİTLELEŞMİŞ"

Genç Yönetici Okulu açılış programında konuşma yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "Önceliğimiz daima genç arkadaşlarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendilerini geliştirmesi yönünde oldu. Bu hedef üzere ilerlerken "Genç Yönetici Okulu" projemiz de kültleşmiş ve kitleleşmiş projelerimizden biri haline geldi." dedi.

Etiketler : türkiye gençlik vakfı ibrahim kalın adem metan abdülsamet temel ihtisas akademi genç yönetici okulu
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