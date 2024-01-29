İbn Haldun Üniversitesi'nden Filistin için eğitim projesi

Gazze'de yaşananları yakından takip eden İbn Haldun Üniversitesi bir kez daha Filistin için harekete geçti.

Üniversite yönetimi ve öğrenciler bugüne kadar çok sayıda etkinlik, kermes, konferans ve seminerler düzenledi. Bölgede yaşanan katliama dikkat çekmek, onlarca yıldır devam eden işgale karşı farkındalığı artırmak ve tarihi sürecin doğru aktarılması hedeflendi. Şimdiyse yeni bir proje için çalışmalar başladı.

Filistin Bölge Masası ile Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Merkezi iş birliğiyle "Kudüs'ün Kandilleri Eğitim Programı" hayata geçirilecek. 7 hafta sürecek akademik eğitim için başvurular başladı.

Katılımcılar Filistin'i tarihî siyasi, hukuki ve kültürel açıdan detaylı bir şekilde tanıma imkanı bulacak. Ayrıca güncel durumda her yönüyle ele alınacak. Ayrıca düzenlenen seminerler de dersleri destekleyici içeriğe sahip olacak. Dersler 18 Şubat'ta başlayıp 7 Nisan'da tamamlanacak. İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi'nde bulunan Darülkurra Medresesi'nde yüz yüze yapılacak ve Pazar günleri 10:00 ile 15:30 arasında yapılacak. Ders ve etkinliklere katılım durumu, ödevler ve final sınavı puanlandırılacak, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

"Kudüs'ün Kandilleri Eğitim Programı" için başvurular https://forms.gle/g5Mnp1SjDrpyuP1R9 sitesi üzerinden yapılacak ve 5 Şubat'a kadar devam edecek.

DERSLER

- Kur'an ve Siyer Üzerinden Yahudi ve Hıristiyanlar (Halid Uveysi)

- Üç Din Açısından Kudüs (Eldar Hasanoğlu)

- Filistin Tarihi 19. ve 20. Yüzyıl (Zahide Tuba Kor)

- Filistin Tarihi Erken Dönem (Abdüssamet Sarıkaya)

- Ana Hatlarıyla İslam Tarihi (Ercüment Asil)

- Siyonizm ve İsrail Siyaseti (Özgür Dikmen)

- Ortadoğu'daki Güç Dengeleri ve Filistin'e Etkisi (Ahmet Yusuf Özdemir)

- Filistin Bağlamında Ortadoğu'daki Siyasi ve İdeolojik Akımlar (Ahmet Yusuf Özdemir)

- Aksa Tufanı ve Sonrası Dünya, Filistin ve İsrail (Emine Çınar)

SEMİNERLER

- Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Filistin (Taha Kılınç)

- Medya, Manipülasyon ve Şiddet Politikaları (Ersin Çelik)

- Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları İhlali bağlamında Filistin (Gülden Sönmez)

- Filistin Edebiyatı (Peren Birsaygılı Mut)

- İslam Coğrafyasında Kudüs'ün önemi (Musa Biçkioğlu)

- Filistin İç Siyaseti: Hamas ve El-Fetih Kimlik, Hedef ve Yöntemleri (Ahmet Yusuf Özdemir)

- Mescid-i Aksa Sanal Turu (Abdussamet Aydın)